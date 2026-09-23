i Harvey Weinstein vor Gericht in New York, September 2026. via Reuters Neuer Prozess in New York Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in New York wegen eines Sexualverbrechens zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im neu aufgerollten Verfahren gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wurde nun das Strafmaß bekanntgegeben.

Ein Gericht in New York verurteilte den 74-Jährigen zu 15 Jahren Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte eine noch längere Haftstrafe gefordert.

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Weinstein war bereits vor Jahren zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden, doch nach Verfahrensfehlern wurde das Verfahren neu aufgerollt. In dem aktuellen Prozess befand die Jury ihn wegen eines schweren Sexualverbrechens an einer ehemaligen Produktionsassistentin für schuldig.

Wie US-Medien wie NBC News und die New York Times berichtet, fand der Übergriff vor rund 20 Jahren in Weinsteins Wohnung in Manhattan statt.

Prozess mit großer Wirkung

Der Fall Weinstein gilt als Auslöser der weltweiten MeToo-Bewegung. Nachdem zahlreiche Frauen ihm sexuelle Belästigung und Übergriffe vorgeworfen hatten, entstand international eine Debatte über Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt. Auch in weiteren Ländern meldeten sich Betroffene zu Wort.

Schwer bewacht: Weinstein war bereits vor Jahren zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden, doch nach Verfahrensfehlern wurde das Verfahren neu aufgerollt. via REUTERS

Weinstein, einst einflussreicher Produzent von Filmen wie „Pulp Fiction“, „Good Will Hunting“ und „Shakespeare in Love“, saß bereits in Kalifornien wegen ähnlicher Vorwürfe im Gefängnis. Auch dort wurde er 2022 zu 16 Jahren Haft verurteilt.

Hintergründe zum Urteil

Das aktuelle Urteil bezieht sich auf einen von drei Anklagepunkten im New Yorker Prozess. In weiteren Punkten konnte sich die Jury nicht einigen oder sprach Weinstein frei.

Seine Anwälte betonten stets, die Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Der gesundheitlich angeschlagene Ex-Produzent verbrachte zuletzt viel Zeit zwischen Gefängnis und Krankenstation.