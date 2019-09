Hasenhüttl-Team verpasst Sprung auf Rang drei

Es geht ganz eng her in der Premier League! Zum Auftakt der sechsten Runde hatte der FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl die Chance, auf Rang drei zu springen, doch die "Saints" mussten sich dem direkten Konkurrenten Bournemouth mit 1:3 geschlagen geben.

Im Duell der Tabellen-Nachbarn gingen die Gäste aus Bournemouth bereits in der zehnten Minute in Führung. Nathan Ake nickte eine Flanke von Diego Rico zum 1:0 ein. Harry Wilson erhöhte in der 35. Minute mit links auf 2:0.Southampton (mit ÖFB-Legionär Kevin Danso bis zur 45. Minute) kam erst im zweiten Durchgang gefährlich vor das Bournemouth-Tor. James Ward-Prowse versenkte einen Elfmeter nach Foul von Steve Cook an Che Adams – 1:2 (53.).In der Schlussphase warfen die "Saints" dann alles nach vorne. So fixierte Callum Wilson in der 95. Minute nach einem Konter den 3:1-Endstand.Southampton verpasste mit der dritten Saisonniederlage den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Dort landete Gegner Bournemouth, liegt mit Manchester City punktegleich.