Heimisches Darts-Ass bei "Wohnzimmer-Turnier"

Um nicht aus der Übung zu kommen, wird für Profi-Spieler ein Homeoffice-Turnier lanciert. Das dauert 32 Tage und wird per Videokonferenz durchgeführt. Auch ein Österreicher stellt sich der Herausforderung.

Auch in Großbritannien hat das Coronavirus die Sportwelt durcheinandergewirbelt. Davon nicht ausgenommen eine der liebsten Sportarten der Briten: Darts. Doch die Not macht erfinderisch und kreativ.Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, werden ab Freitag alle Spieler der Profi-Tour in einer neuen "Heim"-Liga gegeneinander antreten. Der Clou daran: Sie tun das von zu Hause aus, aus ihren eigenen vier Wänden. An 32 aufeinander folgenden Abenden messen sich jeweils vier Spieler im Format "Jeder gegen jeden". Jedes Match wird mittels Video-Call ausgetragen und online bei PDC.TV gestreamt. Die Sieger der vier Gruppen qualifizieren sich dann für die zweite Runde."Es freut mich sehr, dass wir den Fans in diesen beispiellosen Zeiten Live-Darts liefern können", sagte PDC-Vorstand Barry Hearn: "Dieses Event gibt Spielern die Möglichkeit, während des Lockdowns unter Wettkampfbedingungen Darts zu spielen, um sich auf die Rückkehr zur Normalität vorzubereiten, wann auch immer das sein möge."Am ersten Spieltag trifft Weltmeister Peter Wright dabei zum Auftakt gegen den aus Yorkshire stammenden Peter Jacques – ebenso in Gruppe 1 bekommen es der ehemalige walisische WM-Halbfinalist Jamie Lewis und der niederländische Youngster Niels Zonneveld miteinander zu tun.Am Samstag dann fordert der zweimalige Grand-Slam-Darts-Champion Gerwyn Price im Eröffnungsspiel der Gruppe zwei Österreichs Ass Rowby-John Rodriguez. Mensur Suljovic nimmt nicht am Turnier teil. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann auch die erste weibliche Gewinnerin einer Tour Card, Lisa Ashton, ins Geschehen eingreifen.Gruppe 1, 17. April:Peter Wright - Peter JacquesJamie Lewis - Niels ZonneveldPeter Jacques - Niels ZonneveldPeter Wright - Jamie LewisJamie Lewis - Peter JacquesNiels Zonneveld - Peter WrightGruppe 2, 18. April:Gerwyn Price - Rowby-John RodriguezLuke Woodhouse - Ted EvettsRowby-John Rodriguez - Ted EvettsGerwyn Price - Luke WoodhouseLuke Woodhouse - Rowby-John RodriguezTed Evetts - Gerwyn PriceGruppe 3, 19. April:Dave Chisnall - Scott WaitesJan Dekker - Jonathan WorsleyScott Waites - Jonathan WorsleyDave Chisnall - Jan DekkerJan Dekker - Scott WaitesJonathan Worsley - Dave ChisnallGruppe 4, 20. April:Ross Smith - Lisa AshtonMickey Mansell - Geert NentjesLisa Ashton - Geert NentjesRoss Smith - Mickey MansellMickey Mansell - Lisa AshtonGeert Nentjes - Ross Smith