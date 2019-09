Heimisches NASCAR-Team kämpft um den Titel mit

Bringt das rot-weiß-rote NASCAR-Team DF1 Racing einen Champion hervor? Vor dem Saisonfinale in Zolder lässt Lasse Sörensen die Fans hoffen.

Der Däne am Steuer des heimischen Boliden liegt vor dem Saisonfinale am 5. und 6. Oktober in Belgien elf Punkte hinter Leader Giorgio Maggi. Sörensen sicherte sich die Chance auf den Titel in der Elite2-Division der NASCAR Whelen Euro Series durch ein starkes Wochenende in Hockenheim, wo er seinen fünften Saisonsieg einfuhr."Jetzt will ich den Titel, der schon vor dem Start in meine Saison in Italien mein Ziel war", stellt der 22-Jährige klar. Sörensens Angriff auf den Titel ist umso bemerkenswerter, als dass er den Saisonauftakt in Valencia noch verpasst hat und dennoch mit konstant guten Leistungen dem Leader aus der Schweiz im Nacken sitzt.Die DF1-Racing-Piloten Guillaume Deflandre und Justin Kunz waren in Hockenheim nicht vom Glück begünstigt. Deflandre schied in Hockenheim am Samstag mit Motorschaden aus, Kunz musste wegen der Reparatur-Arbeiten am Boliden das erste Elite2-Rennen auslassen. Am Sonntag belegte Deflandre im Elite1-Feld Platz elf. Debütant Ioannis Smyrlis siegte in der Challenger Trophy der Elite1 und holte Platz zwei in der Sonderwertung der Elite1-Division.