Der Haken am deutschen Plan mit Geisterspielen

Die deutsche Bundesliga plant, die Saison mit Geisterspielen zu beenden. Der aktuelle Fall Hertha BSC zeigt, warum das schwierig werden könnte.

Der Fußball steht still. Die Coronavirus-Pandemie zwingt die Top-Ligen zur Pause. Die Klubs und Verbände plagen Geldsorgen. Darum hat sich, mit der Ausnahme von Belgien (Meister: Brügge) bisher keine Nation getraut, die Meisterschaft endgültig abzubrechen.In Deutschland plant die DFL vielmehr, den Betrieb mittels Geisterspielen bald wieder aufnehmen zu können. Die "Bild" nennt Details aus den geheimen Plänen, wonach bei Matches nur mehr 239 Menschen ins Stadion kommen dürften. Die Aufteilung: 126 Personen im Innenraum. Davon beide Mannschaften, pro Team nur acht Trainer, Betreuer und Ärzte. 30 Ordner, vier Ballkinder. 113 Personen dürften auf die Tribüne. Davon 30 Journalisten und je acht Klub-Delegierte. Vor dem Stadion würden 50 Ordner die Versammlung von Fans verhindern.Die Sache hat einen Haken. LASK-Spielmacher Peter Michorl warnt aktuell im "Heute"-Interview : "Es reicht ein kranker Spieler. Die gesamte Mannschaft muss 14 Tage in Quarantäne. Die Liga steht wieder still."Wie recht er hat, zeigt der aktuelle Fall Hertha BSC. Die beiden Star-Spieler Niklas Stark und Marius Wolf müssen schon zum zweiten Mal in Quarantäne. Sie fehlten am Montag bei der Trainingsrückkehr. Erst vor einer Woche hatte ihre erste Selbstisolation geendet, nachdem Kollege Maximilian Mittelstädt positiv auf das Virus getestet worden war.Stark und Wolf gelten laut Bild als Kontaktpersonen, müssen vorsorglich in Isolation, weil sich Personen aus ihrem Umfeld infiziert hätten. Heißt: Erneut 14 Tage Quarantäne.Solche Fälle sind auch bei einer möglichen Fortsetzung der Meisterschaft durch Geisterspiele kaum zu verhindern. Ein Team, das wegen der Quarantäne-Vorschriften auf einen oder mehrere Spieler verzichten muss, würde den Wettbewerb im Grunde schon verzerren. Der deutsche Plan steht auf tönernen Füßen.