Herzog: "Haben wieder zu einfache Tore bekommen"

Für Israel und Teamchef Andi Herzog ist nach dem 1:3 gegen Österreich die Chance auf die EM 2020 vorbei. Der Wiener lobte seine Mannschaft trotzdem und sieht Potenzial für die Zukunft.

Die Stimmen der Österreicher:

"Es ist enttäuschend, wir haben uns viel vorgenommen, dann war eine Phase, wo die Österreicher, die in der deutschen Bundesliga spielen, richtig ins Rollen gekommen sind. Wir bringen die Führung nicht in die Pause, haben viel zu leichte Gegentreffer bekommen. Das zieht sich die gesamte Qualifikation durch", analysiert der Israel-Teamchef."Österreich zieht eine hohe Intensität durch, es war mit dem Pressing schwer, sich zu behaupten, dann tun die Gegentore in der zweiten Halbzeit weh. Das war nicht notwendig. Damit haben wir verdient verloren", so Herzog weiter."Über allem steht heute der Sieg. Es war nicht das beste Spiel in unserem Länderspieljahr, wir haben sehr hart dafür gearbeitet, dass wir dort stehen, wo wir jetzt sind. Israel hat eine gute Qualität und sie haben uns nicht ins Spiel gelassen. Drei Tore, ein Heimsieg und wir sind voll im Rennen, das ist, was heute zählt.""Ich wollte das Tor unbedingt machen, habe spekuliert, dass der Ball noch einmal zu mir kommt. Ich hab ihn dann versenkt, das war extrem wichtig für uns. Es war ein Schritt in Richtung Euro. Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, aber am Ende war es doch ein souveräner Auftritt.""Wenn das kein souveräner Sieg ist, dann weiß ich es auch nicht. Die Spiele sind so hart, alle glauben immer, dass wir 7:0 gewinnen müssen. Wir sind in einer Position, dass wir es aus eigener Kraft zur Europameisterschaft schaffen können. Das hat uns ja auch keiner mehr zugetraut. Wir holen uns auch noch die letzten neun Punkte.""Auch wenn es jetzt nicht so klingt, ich bin überglücklich über die drei Punkte. Die Oberschenkel-Rückseite zwickt. Wir müssen schauen, ob die Verletzung schlimm ist. Ich werde alles dafür tun, dass ich am Sonntag am Platz stehen kann."