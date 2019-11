Herzog trifft mit Israel im EM-Play-off auf Schottland

Knifflige Aufgabe für Andreas Herzog und Israel. Im Kampf um die letzten vier Tickets für die EM-Endrunde bekommt es Österreichs Gruppengegner mit Schottland zu tun.

Play-off um die letzten EM-Tickets

20 Teams haben ihr EM-Ticket bereits gelöst. Vier Plätze sind noch zu vergeben. 16 Teams duellieren sich im Play-off um die restlichen Tickets. Darunter auch Österreichs Gruppengegner Israel mit Teamchef Andi Herzog.Die Israelis, die die EM-Qualifikation auf dem fünften Tabellenplatz abschlossen, bekommen es im Play-off-Pool C am 26. März mit Gastgeber Schottland zu tun, wie die Auslosung am Freitag ergab.Sollte sich Israel durchsetzen, geht es am 31. März gegen den Sieger der Partie Norwegen gegen Serbien, wieder auswärts.Island, bei der EM 2016 noch sensationell im Viertelfinale, muss im Pool A zunächst vor eigenem Publikum gegen Rumänien gewinnen, danach auswärts den Sieger aus Bulgarien gegen Ungarn schlagen.Im Pool B bekommt es Bosnien-Herzegowina, Sieger der Nations-League-Gruppe mit Österreich, erst mit Nordirland zu tun, bestreitet danach das Finale gegen die Slowakei oder Irland.Island - RumänienBulgarien - UngarnBosnien-Herzegowina - NordirlandSlowakei - IrlandSchottland - IsraelNorwegen - SerbienGeorgien - WeißrusslandNordmazedonien - Kosovo