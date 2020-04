Hier laufen "Chipmunks" zurück in die Freiheit

Vier Eichkätzchen-Babys wurden von Daniela Bachmaier gesund gepflegt. Jetzt durften "Simon" und "Theodore" zurück in die Freiheit.

Zwei Findlinge haben Pflege-Mami verlassen

Sie sind aus dem Nest gefallen, wurden verstoßen oder finden kein Futter mehr - Daniela Bachmaier aus Ansfelden (Bez. Linz-Land) päppelt geschwächte Eichkätzchen-Babys bei sich zu Hause wieder auf.Die 40-jährige Mitarbeiterin der OÖ-Tierrettung beherbergte bis vor kurzem noch "Alvin und die Chipmunks" in ihrem Haus (wir berichteten ).Alle paar Stunden versorgte sie die kleinen Nager mit Fläschchen, bewahrte die Tiere durch ihre fürsorgliche Pflege vor dem sicheren Tod.Zwei der Findlinge, nämlich "Simon" und "Theodore" haben es jetzt geschafft. Nach knapp einem Monat mussten sie ihre Pflege-Mami wieder verlassen.Am Wochenende wurde die beiden in einem Waldstück in die Freiheit entlassen."Natürlich musste es der größte und höchste Baum für die Zwei sein", wie die Verantwortlichen der Tierrettung berichten.Damit wohnen von den Chipmunks aktuell nur noch "Alvin" und "Eleonore" bei der Pflege-Mama in Ansfelden.