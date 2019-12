Hier zieht Patricia vor dem Spiegel blanc(o)

Patricia Blanco schickt heiße Urlaubsgrüße! Lediglich mit einem Tanga-Höschen bekleidet, fotografiert sich die Tochter von Roberto Blanco im Spiegel und gibt Ausblick auf ihre sexy Kehrseite.

Patricia Blanco lässt die Hüllen fallen! Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco macht mit ihrem Freund, Moderator Andreas Ellermann, gerade Urlaub auf den Malediven.Und natürlich lässt die 48-Jährige ihre knapp 35.000 Fans auf Instagram an dem Traumurlaub teilhaben und postet fleißig Video und Fotos.Ein Bild von Patricia sorgt aber gerade für mächtig Wirbel bei ihren Followern. Denn darauf gewährt der Reality-Star tiefe Einblicke!Nur mit einem Tanga-Höschen bekleidet, zeigt sich die 48-Jährige oben ohne vor einem Spiegel. Mit diesem sexy Schnappschuss wünscht sie ihren Fans einen guten Morgen.Bei den Fans kommt der heiße Urlaubsgruß jedenfalls gut an. "Wow, du bist super in Form und hast eine tolle Figur" oder "Klasse Foto! Gerne mehr davon. Einen schönen Urlaub", heißt es bei den Kommentaren.Ob Patricia dem Wunsch ihrer Fans nachkommt und noch mehr freizügige Schnappschüsse schickt? Es ist zumindest nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige ein Nackt-Bild mit ihren Followern teilt.