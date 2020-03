Hier zieht Ronaldo über die eigenen Mitspieler her

Dass Cristiano Ronaldo um jeden Preis immer gewinnen will, ist bekannt. Mit wenig Achtung er dabei aber über seine eigenen Mitspieler spricht, ist allerdings neu.

Achtelfinale in der Champions League, Juventus Turin ist bei Olympique Lyon zu Gast. Bereits zur Halbzeit liegt die Star-Truppe der "Alten Dame" rund um Cristiano Ronaldo mit 0:1 zurück – und der Portugiese findet beim Gang in die Kabine wenig schmeichelhafte Worte für seine Kollegen im Juve-Mittelfeld."Wir sind da draußen ganz alleine. Das Mittelfeld gibt uns keinerlei Unterstützung", ätzte "CR7" auf spanisch in Richtung seines Sturmpartners Paulo Dybala. Und der lästert gleich munter mit: "Die holen uns keine Bälle." Anscheinend genau das, was Ronaldo hören wollt. "Ich weiß, nicht einmal die zweiten Bälle können sie sich holen. Nichts."Zu blöd, dass die beiden dabei gefilmt wurden. Eines ist sicher: Förderlich für eine gute Stimmung in der Kabine war die Lästerattacke Ronaldos mit Sicherheit nicht...