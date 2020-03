Hinteregger muss 14 Tage in Corona-Quarantäne

Bei Eintracht Frankfurt wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die komplette Mannschaft und das Betreuer-Team muss nun in Quarantäne.

Die deutsche Bundesliga hat ihren nächsten Corona-Fall! Wie Eintracht Frankfurt bekannt gab, ist ein Spieler am Virus erkrankt. Name wurde keiner genannt.Mit Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker stehen auch zwei ÖFB-Teamspieler beim Tabellen-Zwölften unter Vertrag. Trainiert wird der Klub von Adi Hütter.Alle drei – und der Rest des Kaders – müssen nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne und sich zeitnah einem Test unterziehen."Vermutlich war das leider nur eine Frage der Zeit. Wir werden aber auch diese schwierige Situation überstehen", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Es kann jeden treffen. Und deshalb auch in diesem Zusammenhang ganz klar an alle Menschen: Jeder muss Verantwortung übernehmen und zu Hause bleiben."