Feierte "Hinti" vor Match um zehn Stunden zu lang?

Brisante ÖFB-News. Martin Hinteregger fehlte gegen Polen offiziell verletzt. Nun wird berichtet, es habe sich um eine disziplinäre Maßnahme gehandelt.

Die Fans lieben Martin Hinteregger. Seine Trainer nicht immer. Der Verteidiger ist authentisch, kein "glattgebügelter", moderner Fußball-Profi. Hinteregger spricht gerne aus, was er sich denkt und trat schon in das eine oder andere Fettnäpfchen (siehe unten im Artikel).Wie die "Salzburger Nachrichten" und "Kleine Zeitung" berichtet, habe er auch am vergangenen Wochenende über die Stränge geschlagen. So soll eine disziplinäre Maßnahme hinter seiner Zuschauerrolle im EM-Qualispiel gegen Polen (0:0) am Montag stecken, nicht, wie offiziell kommuniziert eine muskuläre Verletzung.Das Blatt will wissen, dass Hinteregger am Samstag den Freigang nützte, um in Salzburg seinen Geburtstag zu feiern. Dabei habe er den Zapfenstreich von 21:30 Uhr um rund zehn Stunden überzogen, sei erst am nächsten Morgen wieder aufgetaucht.Stefan Posch nützte seine Chance jedenfalls ausgezeichnet. Er hielt mit Aleksandar Dragovic als Partner in der Innenverteidigung die Null und lieferte eine abgebrühte Vorstellung ab.Stimmen die Berichte um Hinteregger, könnte es für den Salzburger bei kommenden Lehrgängen noch ungemütlich werden. In den letzten Monaten hatte der 27-Jährige mehrmals für Schlagzeilen gesorgt.Erst geriet er durch kritische Aussagen über Augsburg-Trainer Baum auf das Abstellgleis, dann erpresste er sich seine Rückkehr nach Frankfurt förmlich. Unter anderem tauchte ein Video auf, das ihn deutlich illuminiert zeigt. Der damalige Augsburg-Kumpel Kevin Danso (inzwischen Southampton) musste ihn stützen.