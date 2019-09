Hinteregger spielte Taxi für einen Eintracht-Fan

Martin Hinteregger gilt trotz seiner Eskapaden neben dem Platz bei Eintracht Frankfurt als absoluter Fan-Liebling. Das stellte der ÖFB-Innenverteidiger am vergangenen Sonntag unter Beweis.

Nach dem 2:2-Remis von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wurde Hinteregger zum Taxifahrer für den überglücklichen Eintracht-Fan Dawid Kowal.Der war nach dem Spiel am Sonntagabend noch einmal zur Tiefgaragen-Einfahrt gegangen, um einen Blick auf die Frankfurter Stars zu erhaschen, traf dort dann den ÖFB-Star.Hinteregger fuhr tatsächlich mit seinem Auto aus der Tiefgarage und blieb auch noch stehen. Der Fan zeigte dann stolz sein T-Shirt der "Hinty Army", ergriff dann prompt seine Chance. "Ohne groß zu überlegen habe ich einfach spontan gefragt: ,Sag mal, kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich muss in Richtung Bahnhof", erzählte der Frankfurter Fan zuDer ÖFB-Teamspieler ließ sich nicht zwei Mal bitten: "Klar, spring rein", hatte er gesagt, noch schnell den Beifahrersitz frei geräumt.Auf der Fahrt plauderten der Fußball-Star und der Fan dann lange. Kowal erzählte von einer Bekannten und deren Sohn, die beide große Hinti-Fans sind. Also ließ sich der 27-Jährige zu einem spontanen Anruf bei seinen großen Fans überzeugen. "Die beiden waren erst total platt, haben dann gelacht und noch eine Minute mit ihm geredet", erzählte Kowal von der wohl denkwürdigsten "Taxifahrt" seines Lebens...