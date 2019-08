Vor 54 ' Hinteregger: "War erster Krampf in meinem Leben"

Martin Hinteregger glänzte für Frankfurt gegen Hoffenheim als Torschütze, kurz vor dem Ende krümmte er sich mit Schmerzen am Rasen. Das steckt dahinter.

Viel fehlt nicht mehr und die Fans von Eintracht Frankfurt bauen ihrem Liebling Martin Hinteregger eine Statue vor ihrer Arena.



Gegen Hoffenheim erzielte "Hinti" bereits nach 36 Sekunden mit einem schönen Volley das Tor zum 1:0-Sieg. Doch knapp 15 Minuten vor dem Spielende waren die Eintracht-Fans plötzlich voller Sorge. Bei einer Grätsche verletzte sich der Kärntner scheinbar am Knie, mit schmerzverzerrtem Gesicht wälzte er sich auf dem Rasen – doch nach der Einnahme einer Schmerztablette konnte der 26-jährige ÖFB-Teamkicker (41 Länderspiele) doch noch weiterspielen.



"Als ich am Boden lag, habe ich vorher etwas in der Wade gespürt und hatte dort einen Krampf, zum ersten Mal in meinem Leben", erklärte Hinteregger. "Es war ein stechender Schmerz, aber der Doc konnte mir helfen und weiter ging's." Seine Performance auf dem Rasen fasste er folgendermaßen zusammen: "Ich bin ein Mann, der in wichtigen Spielen hochschalten kann. Das habe ich heute gezeigt, war von Beginn an sehr gut drin. Die Fans geben mir mit ihren Sprechchören die zweite und dritte Luft, wofür ich mich bei allen bedanken möchte."



Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt – das passt einfach!



(Heute Sport)