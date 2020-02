Hinterstoder-Kombination der Herren wurde abgesagt

Die für Freitag geplante Kombination der Herren in Hinterstoder fällt aus. Das Rennen fällt dem Sturmtief "Bianca" zum Opfer.

Das Sturm "Bianca" wütete am Donnerstagabend in Salzburg und verhinderte den Europa-League-Hit gegen Eintracht Frankfurt (Nachholtermin: Freitag, 18 Uhr). Über die Nacht brachte das Tief große Schneemengen ins oberösterreichische Hinterstoder und spuckte somit den Organisatoren der Herren-Kombination in die Suppe.Die Ski-Stars können am Freitag kein Rennen absolvieren. Die geplante Kombi wurde abgesagt. Ob, wo und wann sie nachgeholt werden könnte, ist aktuell unklar.Sollte sich kein Ersatztermin finden, würde der Franzose Alexis Pinturault nach zwei Saison-Kombis die kleine Kristallkugel vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und ÖSV-Star Matthias Mayer (80 Punkte Rückstand) gewinnen.Am Samstag steht in Hinterstoder ein Super-G, am Sonntag ein Riesenslalom auf dem Programm.