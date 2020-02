Hinterstoder-Programm schon wieder geändert

Die Wetter-Kapriolen durch Orkan "Bianca" sorgen für eine neuerliche Planänderung beim Weltcup-Wochenende in Hinterstoder. Die am Freitag abgesagte Kombination soll unbedingt gefahren werden.

Schon am Donnerstag war klar, dass die für Freitag angesetzte Alpine Kombination wohl kaum stattfinden kann. "Bianca" brachte Windstärken bis 120 km/h und 20 Zentimeter Neuschnee mit sich. Die Piste wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.Dadurch kommen die Veranstalter in Oberösterreich neuerlich in Bedrängnis. Das Programm wurde am Freitag schon zum zweiten Mal geändert.Am Samstag soll noch alles beim Alten bleiben, der Super-G um 12.30 Uhr gefahren werden.Am Sonntag, an dem eigentlich der Riesentorlauf auf der Hannes-Trinkl-Weltcupstrecke geplant war, soll nun die Kombination, für die es eine Kleine Kristallkugel gibt, gefahren werden. Um 9.45 Uhr soll der Super-G und um 12.45 Uhr der Slalom ausgetragen werden.Und der Riesenslalom soll dann am Montag folgen. 9.30 Uhr der erste Durchgang, um 12.30 Uhr der zweite Durchgang. Dafür gibt es Freien Eintritt.