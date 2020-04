Sensation! Hirscher-Papa trainiert ÖSV-Krisenteam

Nach einer verpatzten Saison will der ÖSV im nächsten Winter wieder zurückschlagen. Hirscher-Papa Ferdinand und Trainer Mike Pircher werden dabei die größte Baustelle beackern.

Die offizielle Bestätigung fehlt noch, laut "Krone" ist es aber fix: Marcel Hirschers Vater Ferdinand und sein Ex-Trainer Mike Pircher werden künftig das Herren-Riesentorlaufteam des ÖSV trainieren.Der akribische Materialtüftler "Ferdl" und Hirschers langjähriger Trainer Pircher sind ein über alle Zweifel erhabenes, perfekt eingespieltes Erfolgsduo, gemeinsam sollen sie Österreichs Riesentorläufer wieder zurück zu alter Stärke führen. Im Jahr eins nach Marcel setzte es in der einstigen Gala-Disziplin nur noch Enttäuschungen am laufenden Band, Roland Leitinger landete als bester ÖSV-Athlet auf dem 17. Platz im Riesentorlauf-Weltcup.Zu wenig für die selbsternannte Ski-Nation Nummer eins! Hirschers ehemaliges Trainerduo, das im letzten Winter noch mit jungen Athleten arbeitete, soll die Flop-Saison so rasch wie möglich wieder vergessen machen. In dieser Woche sind mehrere Videokonferenzen im Skiverband angesetzt, der "Trainer-Deal" (mit Pircher als RTL-Cheftrainer) soll dabei unter Dach und Fach gebracht werden.Schon heute fix: Ein Übersee-Training in Südamerika oder Neuseeland wird es für unsere Ski-Stars in diesem Sommer angesichts der globalen Coronavirus-Pandemie nicht geben.