Hirscher schwört Fans im Kampf gegen Corona ein

Superstar Marcel Hirscher richtet sich mit einem Appell an seine Fans. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen alle daheim bleiben.

Das Coronavirus hält die Menschheit in Atem. Die Sportwelt steht still. Das öffentliche Leben findet nur mehr stark eingeschränkt statt.Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, den rapiden Anstieg an Neuansteckungen zu verlangsamen, ruft die österreichische Regierung ihre Bürger auf, daheim zu bleiben. Das Haus solle nur mehr für absolut nötige Tätigkeiten wie die Lebensmittelbeschaffung, den Gang zur Apotheke, verlassen werden.Marcel Hirscher meldet sich aus der Ski-Pension, um an seine zahlreichen Fans zu appellieren. Der Salzburger hat sein Facebook-Profilbild verändert."Bleibt daheim. Beschützt eure Community vor Covid-19", steht darauf nun in Englisch geschrieben. Die Menschen sollen vor allem Personen aus der Risikogruppe vor der Lungenerkrankung schützen. Der 30-Jährige wird deutlich: "Macht es einfach!"Hirscher hatte im vergangenen Sommer seine Karriere beendet. Zuletzt war er immer wieder in den Bergen aktiv, teilte Fotos von seinen Ski-Touren. Seit dem Ausbruch des Virus wurde es auch auf seinen sozialen Kanälen ruhig. Hirscher lebt seinen Rat offenbar vor.