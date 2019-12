Hirscher über Nachfolger: "Gigantisches Potenzial"

War das die Geburtsstunde eines neuen Weltcup-Dominators? Marcel Hirscher wusste schon letzte Saison von der Power des Marc Odermatt.

Der neue Dominator?

Am Freitagabend raste ein Schweizer zu seinem ersten Weltcupsieg. Marc Odermatt triumphierte im Super-G von Beaver Creek. Es war eine Sternstunde mit Ansage.Marcel Hirscher, der Dominator höchstpersönlich, schien in Odermatt schon zum Saisonfinale im Frühjahr seinen Thronfolger erkannt zu haben. "Dieser Bursche hat ein gigantisches Potential. Der kann Gesamtweltcup-Sieger werden, Olympiasieger – und was er alles möchte", adelte ihn der Annaberger.Und Hirscher muss es wissen. Der 30-Jährige hat selbst alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Hirscher trat im Sommer zurück, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Er und seine Frau Laura wurden letztes Jahr zum ersten Mal Eltern.Davor war er in acht aufeinanderfolgenden Jahren nicht zu schlagen, holte jede Saison die große Kristallkugel. 2018 wurde er zum doppelten Olympiasieger. WM-Gold holte er sieben Mal.Zurück zu Odermatt. Der zeigt mit gerademal 22 Jahren eine unglaubliche Beständigkeit in mehreren Disziplinen. Er selbst gibt sich bescheiden: "Bei mir fehlt noch viel, bis ich wirklich konstant vorne mitfahren kann."Odermatt ist fünffacher Juniorenweltmeister. Im Frühling hatte er mit einem dritten Platz in Krajnska Gora, einem zweiten in Soldeu groß aufgezeigt. Seine Junioren-Titel holte er in der Abfahrt, im Super-G, im Riesenslalom, in der Kombination und im Teambewerb. Die ersten Podestplätze im Weltcup im Riesenslalom, seinen Sieg am Freitag im Super-G.Mit den Rücktritt von Hirscher und Aksel Lund Svindal ist er schon heuer hinter Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen ein Mitfavorit auf großes Kristall. Und für die Zukunft wohl jener Mann, den es zu schlagen gilt.