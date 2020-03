06.03.2020 16:01 Hofmann vs. Taylor! Darts-Scharmützel via Instagram

Rapids Fußballgott Steffen Hofmann kehrt zurück auf die große Sportbühne. Der Deutsche wird zum Darts-Profi und fordert am 10. April bei der Vienna Darts Gala in der Messe Wien den legendären Phil "The Power" Taylor. Die beiden liefern sich schon jetzt via Social Media einen kleinen Schlagabtausch.