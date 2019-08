Homophobe Banner sorgen für Derby-Unterbrechung

Nizza-Fans präsentierten im Derby ein Plakat, auf dem steht: "OM unterstützt ein LGBT-Team, um Homophobie zu bekämpfen." Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Das große französische Derby zwischen Nizza und Marseille wurde von Homophobie überschattet und sogar zehn Minuten unterbrochen.

Skandal in Frankreich. Nizza-Fans beleidigten im Derby gegen Marseille den Rivalen mit einem homophoben Banner.



Die Partie wurde am Mittwochabend für zehn Minuten unterbrochen.



Laut der Agentur "AP" protestieren Fans von Nizza gegen die neuen Eigentümer des Klubs. Neue, eingezäunte Bereiche sorgen für sie für "schwulere Stadien".



Auf dem Banner, das oben zu sehen ist, steht geschrieben: "OM unterstützt ein LGBT-Team, um Homophobie zu bekämpfen." OM ist Olympique Marseille, der Gegner. LGBT stammt aus dem Englischen, wo es eine Abkürzung für "Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender" steht.



Nizza-Fans wollten den Rivalen also offenbar beleidigen, indem sie deren Team homophob herabwürdigte.



Die Reaktion des Schiedsrichter-Teams war das einzig Gute, was an dieser Situation zu finden war. Sie zeigte, dass das Thema nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Die Teams wurden in die Kabinen geschickt. Nach zehn Minuten und nachdem das Plakat entfernt wurde, ging das Spiel weiter.



Sportlich: Marseille gewann gegen Nizza 2:1. (SeK)