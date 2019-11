Horror-Crash schockt Fans bei MotoGP-Saisonfinale

Fürchterliche Szene beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia! Johann Zarco kommt zu Sturz und wird vom Bike eines Kontrahenten getroffen.

Der Franzose schlitterte ins Kiesbett, stand unverletzt auf und marschierte gerade zu seiner Maschine, als von hinten Debütant Iker Lecuona angerauscht kommt. Der Spanier war ebenfalls zu Sturz gekommen, sein Bike erwischte Zarco mit voller Wucht an den Beinen.Im Video ist zu sehen, wie Zarco durch die Luft gewirbelt wird und in den Schotter kracht. Lecuona eilt herbei und leistet erste Hilfe, kurz darauf sind auch die Sanitäter da.Zarco wurde ins Medical Center an der Strecke gebracht und untersucht. Inzwischen raste Champion Marc Marquez zum Sieg im Saisonfinale, Jorge Lorenzo beendete als 13. seine Karriere.