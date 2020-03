27.03.2020 8:45 Hotel bedankt sich mit Lichter-Herz bei Wienern

Herzige Botschaft am Wiener Gürtel Bild: Leserreporter

Der Zusammenhalt in der Bevölkerung in Zeiten der Corona-Krise ist bislang ungebrochen. Ein Hotel am Wiener Gürtel wollte sich bedanken und ein besonderes Zeichen setzen.