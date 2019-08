Vor 1 h HSV-Star drohen 5 Jahre Haft und Abschiebung

Heißt Bakery Jatta eigentlich Bakary Daffeh? Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

HSV-Star Bakery Jatta hat bekommt wohl große Probleme mit dem Gesetz. Weil der Kicker offenbar unter flascher Identität als Flüchtling nach Deutschland kam, drohen ihm nun fünf Jahre Haft oder sogar eine Abschiebung.

Wie die Sport-Bild herausfand, soll der HSV-Kicker mit einer Lüge leben.



In Wirklichkeit soll Jatta nämlich Bakary Daffeh heißen und sei nicht 1998, sondern 1995 geboren. Damit wäre er bei der Einreise nach Deutschland schon volljährig gewesen, was das Asylverfahren erschwert hätte. Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge erhalten in der Regel eine Duldung und dürfen im Land bleiben.







Als er in der Nähe von Bremen aufgenommen wurde, war Jatta offiziell erst 17, mit 18 unterschrieb er seinen ersten Vertrag beim HSV.



Nun prüfen die Hamburger Behörden, ob sich Jatta die Aufenthaltsgenehmigungen erschlichen hat und ob diese nun zurückgenommen wird. (pip)