Hungriger Elefant poltert durch Armee-Kantine

Ein Elefant hatte sich ins Gebäude verirrt und quetschte sich auf der Suche nach dem Ausgang durch die niedrigen Türen.

Ein tierischer Einbrecher in der Küche einer Kaserne im nordindischen Bundesstaat Assam sorgt für Erheiterung unter den Soldaten und im Netz.In einem viralen Clip ist zu sehen, wie sich der Dickhäuter durch die Kasernenkantine müht. Weil es da aber weder Bedienung noch ein All-you-can-eat-Buffet gibt, zieht der Elefant wieder von dannen.Doch das ist bei diesem sanften Riesen leichter gesagt als getan. So kommt es, dass der Elefant sich durch eine viel zu klein wirkende Tür in den nächsten Raum quetscht – sehr zur Belustigung der anwesenden Soldaten.