Hütter vernichtet seinen Star-Stürmer Rebic

Bild: Kein Anbieter

Der Stachel nach der 0:1-Niederlage bei Racing Straßburg im Europa-League-Play-off sitzt bei Eintracht Frankfurt tief. Trainer Adi Hütter hat mit Ante Rebic einen Sündenbock ausgemacht, nach dem Match bekam der schwache Stürmer sein Fett weg.

Rebic ist der letzte verbliebene "Büffel". Luka Jovic wanderte zu Real Madrid ab, Sebastien Haller wurde der Arnautovic-Nachfolger bei West Ham. Nun fühlt sich der Kroate im Eintracht-Sturm alleine gelassen.



Schon zur Pause nahm Hütter den lustlosen Angreifer vom Platz: "Wenn er hier bleiben möchte, will ich, dass er dies auch zeigt. Wenn nicht, müssen wir eine Lösung suchen", poltert der rot-weiß-rote Coach. Seit Wochen wird Rebic mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht.



Hütter erklärte die frühe Auswechslung: "Diese Leistung, das passt einfach nicht. Sich in so einem wichtigen Spiel so zu bewegen und zu verhalten. Deshalb habe ich ihn erlöst." (pip)