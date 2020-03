Hütter vor dem Aus! 0:3 gegen Kollers Basel

Adi Hütter und seine Eintracht Frankfurt stehen vor dem Aus in der Europa League. Im Heimspiel gegen den FC Basel setzte es eine überraschende 0:3-Pleite.

Obwohl Martin Hinteregger und Co. die Partie dominierten, trafen die Kicker von Marcel Koller - Samuele Campo (27.) netzte zum 1:0 ein.Die Vorentscheidung gelang Kevin Bua in der 73. Minute zum 2:0, Fabian Frei legte in der 85. Minute sogar noch das 3:0 drauf. Kurios: Auch das Rückspiel - sollte es eines geben, wird in Frankfurt gespielt.Wie und ob es mit der Europa League weitergeht, das wird sich am kommenden Dienstag bei einer Krisensitzung der UEFA entscheiden.Basaksehir besiegte Kopenhagen mit 1:0, Edin Visca traf in der 88. Minute per Elfmeter für die Türken.