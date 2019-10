Hymnen-Fail! Schweizer mit Schweden verwechselt

Fail in Grenoble! Für die Gäste aus der Schweiz, die Cracks des SC Bern, wurde in der Champions League die falsche Hymne gespielt.

Simon Moser entweicht kurz ein Lächeln, Eric Blum schaut sich fragend um, auch Trainer Kari Jalonen ist verwirrt. So richtig wissen wohl alle drei nicht, wie sie reagieren sollten. Denn was die Stars des SC Bern hören, ist nicht die Schweizer Hymne, es ist jene von Schweden.Beim Gastspiel von Bern in Grenoble gab es die Verwechslung. Auf dem Videowürfel wurde in Frankreich sogar die schwedische Flagge gezeigt.Die Revanche für das Hymnen-Foul gelang sportlich. Der SCB schlug Grenoble 3:1 und zog damit in den Achtelfinale der Champions Hockey League ein.Tristan Scherwey, Andrew Ebbett und Mark Arcobello erzielten die Tore. Nachdem Bern früh in Rückstand geraten war. Dank der besseren Ausbeute in den Direktbegegnungen mit den Finnen von Kärpät Oulo holt sich der Schweizer Meister den zweiten Platz in der Gruppe E.In Erinnerung bleiben wird aber wohl vor allem der Patzer mit der Hymne. Damit haben es die Franzosen nämlich nicht so. Als im September im Rahmen der Fußball-EM-Qualifikation Albanien in Paris gastierte, wurde die Hymne von Andorra gespielt. Der Stadionsprecher entschuldigte sich umgehend. Bei Armenien. Die Reaktionen der Albaner waren heftig, sie drohten damit, nicht zum Spiel anzutreten.