Ibiza-Video: U-Haft über 3 Verdächtige verhängt

Am Freitag wurde bekannt, dass gegen drei Verdächtige, die an der Entstehung des Ibiza-Videos beteiligt gewesen sein sollen die Untersuchungshaft verhängt wurde.

Knalleffekt in der Causa Ibiza! Wie die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag mitteilte, wurde gegen drei Beschuldigte, die im Zusammenhang mit der Entstehung des Ibiza-Videos festgenommen worden sind, die Untersuchungshaft verhängt. Damit wurde einem Antrag, der bereits am Donnerstag gestellt wurde , entsprochen.Angaben zum konkreten Vorwurf, den Äußerungen der Beschuldigten und den weiteren Ermittlungsschritten, wurden unter Verweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren nicht gemacht.In den vergangen Tagen wurden einige Details zu den mutmaßlichen Hintermännern des Ibiza-Videos publik.