Ibrahimovic oder Pogba – wer "trickst" besser?

Paul Pogba fordert Zlatan Ibrahimovic zu einer "Skills-Challenge" heraus. Der Schwede nimmt an, zeigt sein Können – und der Franzose legt noch einen drauf.

Nicht nur "Normalos" wie unsereins scheint zu Hause langweilig zu sein, sondern auch den Fußballstars. Paul Pogba nutzt seine freie Zeit und fordert mehrere Kicker heraus, ihre "Skills", also ihr Können mit dem Ball, zu zeigen. Mit Zlatan Ibrahimovic reagiert immerhin einer von ihnen darauf und stellt unter Beweis, was er drauf hat.So zeigt der 38-Jährige unter anderem, wie man den Ball in einem Mistkübel versenken kann – mit der Ferse selbstverständlich, und ohne hinzusehen, ansonsten wäre es ja viel zu leicht. Den Post versieht er mit der Überschrift "Game over".Doch Pogba, der bei Manchester United mit "Ibra" Seite an Seite kickte, nimmt die Niederlage nicht hin. Er versenkt den Ball in einem Basketballkorb und erklärt sich selber zum Sieger.Das gesamte Duell der beiden Fußball-Superstars seht ihr im Video oben.(ets)