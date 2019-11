Ibrahimovic hat Angebot vom AC Milan vorliegen

Zlatan Ibrahimovic soll unmittelbar vor seiner Rückkehr in den europäischen Klub-Fußball stehen. Ihm liege ein Angebot vom AC Milan vor.

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verabschiedete sich von LA Galaxy, verlässt die US-amerikanische MLS. Oder wie es der kultige Schwede formulierte: "Nun geht wieder Baseball schauen."Ans Aufhören denkt der Akrobat unter den Torjägern aber auch mit 38 Jahren noch nicht. Er will zurück nach Europa. Aktuell bahnt sich eine Rückkehr nach Italien an.Laut Gazzetta dello Sport habe es intensive Gespräche zwischen Ibra-Berater Mino Raiola und dem AC Milan geben. Der Schwede spielte schon zwischen 2010 und 2012 für den Klub, soll nun helfen, die aktuelle Krise zu bewältigen. Der einstige Top-Verein ist aktuell nur 14. in der Serie A.Ibrahimovic soll sogar ein Vertrag über die nächsten 18 Monate geboten werden. Milan ist also in der Pole Postion im Rennen um den Superstar.