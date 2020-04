Ibrahimovic hat über seine Zukunft entschieden

Zlatan Ibrahimovic hat mehr als 500 Tore erzielt. Doch kommen noch welche dazu? Der Schwede soll bereits wissen, wie es mit ihm weitergeht.

Beendet Corona die Karriere?

Bleibt er beim AC Milan, wechselt er den Klub – oder tritt er sogar zurück? Die Gerüchteküche rund um Zlatan Ibrahimovic brodelt.Fakt ist: Der Schwede hat beim italienischen Spitzenklub einen Vertrag bis Ende Juni. Per Option könnte er um ein Jahr verlängern. Doch will er das? Ibrahimovic soll mit einigen Vorgängen der Klub-Führung unzufrieden sein.Die Coronakrise verschaffte dem 38-Jährigen Zeit, um nachzudenken. Schwedens Rekordspieler sitzt die Pandemie daheim im hohen Norden aus.Wie die für gewöhnlich gut informierte "Gazzetta dello Sport" nun berichtet, soll Ibrahimovic eine Entscheidung getroffen habe. Die lautet: Karriere-Fortsetzung. "Der Schwede fühlt sich fit und akzeptiert nicht, dass das Coronavirus seine großartige Karriere beenden wird", schreibt das Blatt.Weiterhin offen bleibt jedoch, wo der Stürmer künftig seine Tore schießen wird.Die lebende Fußball-Legende gewann die Europa League (Manchester United), wurde Meister in Spanien (Barcelona), Italien (AC Milan und Inter Mailand), Frankreich (Paris Saint-Germain) und Holland (Ajax), bestritt 116 Länderspiele für Schweden. Insgesamt erzielte der Stürmer in seiner Karriere mehr als 500 Pflichtspiel-Tore.