Ilzer bei Pleite gegen LASK schlechtester Coach

Horror-Saison! Mit viel Vorschusslorbeeren von seinen Ex-Klubs Hartberg und Wolfsberg hatte Christian Ilzer bei der Austria das Ruder übernommen. Nach zwölf Runden hat er das Schiff fast auf Grund gesetzt.

Die schlechtesten Austria-Trainer

Nur Rang sieben in der Tabelle, sechs Zähler hinter dem rettenden sechsten Platz für das Meister-Play-off – und dazu die Negativ-Statistiken (Schlechteste Platzierung, Meiste Gegentore, Schlechteste Tordifferenz, Meiste Pleiten, Größter Abstand zum Ersten). Nie war die Austria erfolgloser als jetzt!Nur der schlechteste Veilchen-Coach aller Zeiten ist Ilzer nicht. Robert Sara holte einst noch weniger Punkte (0,91 im Schnitt). Mit einer Pleite am Samstag beim LASK hätte Ilzer aber auch diesen "Rekord".Sportkoordinator Alex Bade kennt die aktuell wohl größte Schwäche des Teams. "Die defensive Stabilität. Man muss nur sehen, dass wir gegen Aufsteiger Tirol in drei Spielen elf Gegentore kassierten. Insgesamt schon 25", meint der Deutsche.Wie es geht, zeigt LASK. Der Vizemeister hat die wenigsten Gegentreffer kassiert (8), nur eines der letzten 14 Liga-Spiele verloren. "Auf uns wartet eines der schwierigsten Spiele. Wir fahren sicher nicht als Favorit zum LASK", erklärte Ilzer vor dem Spiel.Doch der schwer in der Kritik stehende Coach möchte etwas mitnehmen. "Klar ist aber auch, dass wir nicht als Touristen zum Auswärtsspiel gegen den LASK fahren. Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen. Die Basis ist, dass wir es uns selbst zutrauen."Nur so kann Ilzer dem historischen Negativ-Rekord als schlechtester Austria-Trainer aller Zeiten entgehen.1. Robert Sara (1988/1998): 0,91* (11)2. Christian Ilzer (2019): 0,94 (16)3. Arie Haan (2001): 1,00 (20)4. Robert Ibertsberger (2019): 1,09 (11)5. Walter Skocik (1996-1997): 1,12 (33)6. Andreas Ogris (2015): 1,23 (13)7. Zdenko Verdenik (1998-1999): 1,25 (28)8. Wolfgang Frank (1997-1998): 1,29 (41)9. Nenad Bjelica (2013-2014): 1,31 (35)10. Horst Hrubesch (1995-1996): 1,36 (42)10. Walter Hormann/Toni Pfeffer (2001): 1,36 (16)12. Robert Dienst (1974): 1,38 (21)13. Gerald Baumgartner (2014-2015: 1,45 (29)