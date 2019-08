Ilzer hadert: "Wir hatten genügend Möglichkeiten"

Die Wiener scheidet gegen Apollon Limassol mit einem Gesamtscore von 2:5 aus. Das sagen Trainer Ilzer und Abwehrspieler Klein.

Das Kapitel Europacup ist für die Wiener Austria nach nur zwei Spielen in der dritten Runde zur Qualifikation für die Europa League bereits wieder Geschichte.Nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel schlittern die Veilchen auf Zypern in eine 1:3-Niederlage . "Wir hätten unsere Chancen einfach besser nützen müssen", analysierte Trainer Christian Ilzer. "Wir hatten in der ersten Hälfte genügend Chancen auf das 2:0, hätten bei gegnerischen Ballbesitz auch aggressiver angreifen müssen."Abwehrspieler Florian Klein schloss sich seinem Trainer an. "Es wäre mehr drinnen gewesen, wir haben das Spiel in der ersten Hälfte hergegeben", erklärte der 32-jährige Ex-ÖFB-Teamkicker. Wir sind oft in Überzahl auf die Abwehrkette des Gegners zugelaufen, uns fehlte dann aber die Konzentration und Übersicht. Mit dem Tor zum 1:2 war es dann vorbei."Die Austria ist jetzt in der Bundesliga quasi bereits zum Siegen verdammt. In den letzten fünf Pflichtspielen setzte es vier Pleiten, am Sonntag empfängt die Ilzer-Elf in der Generali Arena die Admira.(Heute Sport)