Ilzer hat immer noch "Lust Austria-Trainer zu sein"

Katzenjammer bei der Wiener Austria! Nach dem 2:5-Debakel gegen die WSG Tirol im ÖFB-Cup schrillen die violetten Alarmglocken! Veilchen-Legende Herbert Prohaska legt Trainer Christian Ilzer via ORF einen Rücktritt nahe, der Austria-Coach will davon aber nichts wissen.

"Ich habe natürlich noch Lust Austria-Trainer zu sein. Nach so einer unbefriedigenden Leistung ist die Motivation da, aus dieser Phase wieder rauszukommen", übt sich Christian Ilzer in Durchhalteparolen.Kapitän Alex Grünwald meint auch: "Der Trainer hat damit nichts zu tun, wir Spieler müssen das Ruder wieder rumreißen."Austria-Ikone Herbert Prohaska kann es schon nicht mehr hören: "Man sollte es jetzt einfach gut sein lassen", meinte der enttäuschte "Schneckerl" und richtete seine Worte an den Veilchen-Trainer: "Wäre ich Ilzer, würde ich von selbst gehen, es sind einfach keine Fortschritte zu sehen.""Das war ein Auftritt ohne Herz und ohne Leben", so Prohaska weiter.