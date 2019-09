Inakzeptabel! Scharfe Schiri-Antwort auf Kritik

Österreichs Bundesliga-Schiedsrichter wurden nach dem 3:3 von Sturm gegen Mattersburg von den "Blackies" hart kritisiert. Jetzt kommt eine scharfe Antwort.

"Am liebsten hätte ihn wahrscheinlich jeder zusammengegrätscht", meinte Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl im Interview nach dem 3:3 der "Blackies" gegen Mattersburg über Schiedsrichter Josef Spurny. Coach Nestor El Maestro zuckte im Kabinengang aus. "Unfassbar, dass ich hier gelandet bin", meinte er später.Eine Reaktion, die das Eliteschiedsrichter-Komitee und der ÖFB nicht auf sich sitzen lassen wollen. "Bei aller verständlicher Emotionalität im Rahmen von Spielen muss von allen Beteiligten ein Mindestmaß an Respekt, Besonnenheit und Korrektheit gewahrt werden, um auch künftig ein sportlich faires Miteinander möglich zu machen", heißt es in einer Aussendung. Außerdem sei nur eine einzige Situation regeltechnisch nicht gedeckt gewesen.