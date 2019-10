Instagram-Krieg! Rooney trickst Vardy-Ehefrau aus

Die Yellow-Press in England überschlagt sich vor Freude. Denn die Spielerfrauen von Leicester-Stürmer Jamie Vardy und Legende Wayne Rooney liefern sich einen hollywoodreifen Zickenkrieg. Coleen Rooney hat nun einen Trick ausgepackt, auf den sogar Inspektor Columbo stolz wäre.

Coleen Rooney klagt schon seit längerer Zeit, dass immer wieder vertrauliche Informationen von ihrem privaten Instagram-Account an die Presse gelangt sind. Konkret handelt es sich um die privaten Insta-Stories, auf die nur von Coleen selbst autorisierte Personen Zugriff haben.Frau Rooney hatte aber einen Verdacht, wer der Social-Media-Maulwurf sein könnte: Rebekah Vardy, die Frau von Leicester-Knipser Jamie.Mit einem genialen Trick überführte Coleen dann die Übeltäterin: Sie blockierte alle User, bis auf Vardy und begann Falschmeldungen zu verbreiten. Mit Screenshots belegte sie diese. Und siehe da! Wenig später wurde im Fernsehen darüber berichtet. So konnte es nur Vardy gewesen sein.Die mutmaßliche Täterin verteidigt sich: "Ich habe nie über dich gesprochen, was mehrere Journalisten, die mich über die Jahre nach dir ausgefragt haben, bestätigen können. Jahrelang hatten aber verschiedene Leute Zugang zu meinem Instagram-Account, und erst in dieser Woche habe ich herausgefunden, dass ich Menschen folge, die ich nicht kenne und denen ich selbst niemals gefolgt wäre."Der Krimi bleibt also spannend...