Inter Mailand droht wegen Coronavirus Geisterspiel

Wegen dem Coronavirus gibt es weitere Spielabsagen in Italien. Auch das Europa-League-Match von Inter Mailand könnte betroffen sein.

Die Fußballiga Serie A weitet die Spielabsagen aufgrund des Coronavirus in Norditalien aus. Bereits am Sonntag waren durch die Absage aller Sportveranstaltungen in der Lombardei und Venetien vier Partien verschoben worden. Nun folgt auch eine Absage für das am Freitag angesetzte Spiel Udine gegen Florenz.In Italien ist die Zahl der mit dem Sars-CoV-2-Virus-infizierten Personen mittlerweile auf rund 200 angestiegen, vier Menschen sind bereits gestorben. In Teilen des Landes ist das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen. Großveranstaltungen wurden abgesagt, darunter auch zahlreiche Fußballspiele im Profi- und Amateurbereich.Von weiteren Absagen wolle die Liga jedoch vorerst absehen und deutete an, die Spiele eher ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Grund ist der dichte Spielplan, der kaum weitere Verschiebungen zulässt.Auch Inter Mailand war am Wochenende von der Absage betroffen, das Heimspiel gegen Sampdoria fand nicht statt.Unklar ist, ob die kommende Partie des Teams im heimischen San Siro gegen Ludogorez Rasgrad am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League stattfinden wird. Es wird ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ein Geisterspiel, diskutiert. Die Entscheidung trifft die Europäische Fußball-Union (UEFA).