Juve-Star hat Corona: Inter stellt Betrieb gänzlich ein

Inter Mailand ergreift angesichts der Coronavirus-Pandemie drastische Maßnahmen und zieht sich aus allen Wettbewerben zurück.

Das Coronavirus legt den Sport lahm. Die italienische Serie A wurde bereits auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Inter Mailand schafft nun Klarheit.Der Verein aus der besonders stark betroffenen Region Lombardei zieht sich aus allen Bewerben zurück.Das gab der Klub bekannt, nachdem Daniele Rugani von Juventus Turin positiv auf das Coronavirus getestet worden war.Die Nerazzurri würden alle notwendigen Schritte für diese Maßnahme, heißt es in der kurzen Stellungnahme. Inter begründete die Reaktion mit dem ersten Covid-19-Fall in der Serie A.Inter hatte am Sonntag gegen Juve gespielt. Rugani saß bei Juves 2:0-Sieg auf der Bank.Juve gibt an, dass der 25-Jährige keine Symptome der Lungenkrankheit zeige, der Klub die Quarantäne-Vorgaben einhalte.Die Auswirkungen der jüngsten Entwicklung sind noch nicht klar. Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League war gegen Getafe bereits abgesagt worden, weil die Spanier die Einreise in das Krisengebiet verweigerten.