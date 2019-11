Startelf-Debüt von Lazaro, Juve gewinnt Turin-Derby

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro hat am Samstag sein Startelf-Debüt für Inter Mailand gegeben. Mit dem 23-Jährigen gewannen die Nerazzurri in Bologna mit 2:1.

Dabei hatte Inter einem Rückstand nachlaufen müssen. Roberto Soriano hatte Bologna in der 59. Minute mit 1:0 in Front geschossen. Erst ein später Doppelpack von Romelu Lukaku (75., 94./Elfer) ließ die Mailänder jubeln. Lazaro war in der 85. Minute ausgewechselt worden.Zur Tabellenführung reichte es für Inter allerdings nicht. Denn Juventus Turin feierte im Derby della Mole gegen den Stadtrivalen FC Torino einen knappen 1:0-Erfolg. Matthijs de Ligt ließ die "Alte Dame" in der 70. Minute jubeln.Mit 29 Zählern führt der italienische Serienmeister weiterhin die Tabelle an. Inter lauert einen Punkt dahinter.Salzburgs Champions-League-Gegner Napoli konnte auch das dritte Spiel in Serie nicht gewinnen, verlor bei der Roma mit 1:2. Nicolo Zaniolo (19.) und Jordan Veretout vom Elfmeterpunkt (55.) trafen für die Roma, ehe Arkadiusz Milik (72.) den Napoli-Ehrentreffer erzielte. Die Süditaliener liegen nur noch auf dem siebten Platz. Roma ist Dritter.