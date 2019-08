Iran erlaubt nach 40 Jahren Frauen im Stadion

Historischer Tag für weibliche Fußball-Fans im Iran. Erstmals seit 40 Jahren dürfen sie ein WM-Quali-Spiel live im Stadion mitverfolgen.

Am 10. Oktober wird im Iran Sport-Geschichte geschrieben. Das Fußball-Nationalteam trifft im Rahmen der WM-Quali daheim auf Kambodscha. Und erstmals seit 40 Jahren werden nicht nur Männer den Kickern zujubeln.



Vize-Sportminister Dschamschid Taghisadeh kündigte am Sonntag nämlich an, dass auch Frauen Zutritt zum Asadi-Stadion in Teheran haben werden.



Ganz freiwillig geschieht dies freilich nicht. FIFA-Boss Gianni Infantino hatte gedroht, das Team zu disqualifizieren, sollten Frauen bei Match-Besuchen weiterhin diskriminiert werden.



Das Thema beschäftigt das Land schon lange. Der einflussreiche Klerus ist der Ansicht, dass islamische Frauen bei den Spielen mit frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen hätten. Präsident Hassan Rouhani ist gegen das Verbot, konnte sich bis jetzt aber nicht durchsetzen. (red)