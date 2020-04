Ismael: "Brauchen noch nicht an Spiele denken!"

Der LASK hat als erster Bundesliga-Verein am Montag das Training wieder aufgenommen. Trainer Valerien Ismael beschreibt seine gemischten Gefühle und warnt vor vorzeitiger Euphorie.

"Solange es keine Beschlüsse gibt, brauchen wir noch nicht an Spiele denken", erklärt der LASK-Coach im ORF.Am Freitag will die Bundesliga eine Entscheidung bekanntgeben: "Wir wollen nicht träumen, sondern warten auf die Vorgaben der UEFA und der Liga.""Bis wir wieder Spiele haben können wird das ein langer Weg. Jetzt müssen wir einmal wieder reinfinden. Ein nächster Schritt wäre dann einmal ein Mannschaftstraining", so Ismael weiter.Aktuell wird in Kleingruppen trainiert: "Wir sind froh, dass wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Aber es war schon ein komisches Gefühl."Der Franzose lobt seinen Verein im Umgang mit dem Coronavirus: "Es ist außergewöhnlich mit den Masken und Tests, aber wir müssen uns daran gewöhnen. Das wird uns noch lange begleiten. Wir werden hier wirklich sehr professionell betreut."