Ismael: "Noch nicht das Ende unserer Reise!"

Der LASK überwintert in der Europa League! Trainer Valerien Ismael war sehr stolz auf seine Mannschaft nach dem 2:1 gegen Rosenborg Trondheim. Das sagt der Linzer Erfolgscoach.

"Stolz ist untertrieben! Wenn man überlegt wo wir gestartet sind, wir waren so souverän in allen Runden. Wir haben es einfach in die and genommen und unser Spiel durchgezogen. Es ist ein Meilenstein für unseren Verein. Wenn du eine von den zwei Top-Mannschaften Sporting oder Eindoven hinter dir lassen kannst, dann ist das schon extrem stark, da muss man sich einmal kurz zwicken", grinste Ismael in die Puls4-Kameras.Der Franzose hatte aber eine Warnung für die Konkurrenz auf Lager: "Das ist aber noch nicht das Ende unserer Reise. Wir gehen raus aus einem Monsterblock und dann im Februar gleich hinein in einen weiteren Monsterblock."Große Feierlichkeiten gab es keine: "Wir haben den Abend schön ausklingen lassen im Hotel, dann wartet aber schon der nächste Kracher gegen Rapid am Sonntag."Von den Fans gab's einen Hoodie geschenkt mit seinem legendären Spruch: "Do haut's ma den Beidl auf die Seit'n!"