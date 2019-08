Ismael trieb Potzmann durch Blitz-Kur Rapid aus

Wie wird man in wenigen Tagen zum LASK-Spieler? Valerien Ismael erklärt seine Blitz-Hirnwäsche an Marvin Potzmann.

Der LASK zitterte sich am Samstag in Hütteldorf zum 2:1-Sieg gegen Rapid. Matchwinner Marko Raguz schnürte in Minute 95 den Doppelpack. Neben Raguz gebührt Marvin Potzmann Lob. Sein Assist zum 1:0 hatte die Gäste auf die Siegerstraße gebracht, ehe ein Hieb in die Magengrube sein Debüt für die Linzer zur Halbzeit frühzeitig beendete.Brisant: Potzmann hatte erst wenige Tage zuvor die Seiten gewechselt. Bei Rapid wurde der einstige Sturm-Spieler nie glücklich. Nach dem Assist und seiner unglücklichen Rolle bei der Verletzung von Thorsten Schick (Foul, bevor dieser umknickte) brachten ihm gellende Pfiffe des Block West ein. Es waren 45 bewegte Minuten für Potzmann beim Debüt für den neuen Klub.Im Play-off zur Champions League hat er Zeit zum Durchschnaufen. Die Freigabe fehlt in diesem Bewerb. Rene Renner wird auf dem linken Flügel auf und ab laufen. Potzmanns Einsatz so früh nach dem Transfer war ebendieser Doppelbelastung geschuldet. Renner sollte entlastet werden.Doch wieso konnte sich der Rapid-Flop so nahtlos ins LASK-Gefüge einbinden, das doch als so komplex gilt? Der "Kurier" stellte diese Frage dem Verantwortlichen: Trainer Valerien Ismael. Der antwortete seinem Schnell-Programm der Hirnwäsche."Ich habe es ihm erst einmal allgemein erklärt, dann haben wir trainiert und danach habe ich ihn ins Trainerbüro geholt. Am, danach mit einerund am Schlusssind wir das gemeinsam durchgegangen. Am nächsten Tag war das Abschlusstraining, und wir haben gespürt, dass es geht. Die individuelle Arbeit mit ihm und seine Spielintelligenz haben es möglich gemacht, dass er ein Faktor zum Sieg wurde."So wird man in wenigen Tagen zum LASK-Spieler.