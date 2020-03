Italien-Minister will wegen Corona alle Spiele absagen

Italien befindet sich wegen dem Coronavirus im Ausnahmezustand. Jetzt fordert der Sportminister die Absage aller Spiele in der Serie A.

Der geliebte "Calcio" ist den Italienern heilig – doch in Zeiten des Coronavirus droht jetzt auch den Stars der Serie A rund um Superstar Cristiano Ronaldo eine Zwangspause."Es macht keinen Sinn, die Gesundheit von Spielern und Schiedsrichtern zu gefährden, nur um nicht den Fußball auszusetzen, während die Bürger des Landes große Opfer bringen", erklärt Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora und fordert eine sofortige Aussetzung aller Spiele in der Serie A. "Ich denke, Gravina (Anm. Italiens Verbandspräsident) sollte zusätzliche Überlegungen anstellen, ohne auf den ersten Ansteckungsfall zu warten."Bereits vor Spadafora verlangte mit Daminao Tommasi der einflussreiche Chef der italienischen Fußballer-Gewerkschaft eine Aussetzung der Meisterschaft. Als die neuen Empfehlungen bekannt wurden, blieben die Spieler von Parma und SPAL unmittelbar vor dem Anpfiff um 12.30 Uhr in ihren Kabinen.Wie es mit der Serie A jetzt weitergeht, will der Verband in einer Sondersitzung am Dienstag entscheiden.