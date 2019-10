Tochter (21) von Formel-1-Ikone stirbt an Überdosis

Die Tochter des ehemaligen Automobilrennfahrers Jody Scheckter ist tot. Die 21-jährige Ila sei an einer Überdosis gestorben.

Tiefe Trauer um die Tochter von Formel-1-Legende Jody Checkter!Wie die "Daily Mail" berichtet, sei die 21-jährige Ila an einer Überdosis gestorben. Der britischen Zeitung soll ein Statement der Familie vorliegen."Die Familie Scheckter muss zutiefst bestürzt und am Boden zerstört den Tod von Ila verkünden", zitiert die "Daily Mail" das Schreiben.Vor zwei Jahren sei bei der 21-Jährigen überraschend ein "Gehirntumor" diagnostiziert worden. Sie hätte sich deshalb einer schweren Gehirnoperation unterziehen müssen."In den letzten Monaten litt sie deshalb an Epilepsie, die ihr extreme Angst bereitete. Sie verlor ihren Kampf an einer Sucht, mit der sie versuchte, die Angst und Gefühle, die sie überwältigen, zu betäuben", heißt es in dem Statement weiter.Laut dem Schreiben wollte Ila Psychologie studieren, um anderen Menschen zu helfen. Sie ist eines von insgesamt sechs Kindern von Formel-1-Ikone Jody Checkter und seiner Frau Clare.Ihre Geschwister posteten Fotos und schrieben auf Instagram, wie traurig sie über den Tod seien. Unzählige User haben bereits ihr Beileid ausgedrückt.