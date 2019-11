07.11.2019 8:12 Jubelt Hinteregger ab Winter für Arsenal?

Martin Hinteregger wird von Arsenal umworben Bild: imago sportfotodienst

ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger hat sich bei Eintracht Frankfurt in die Auslage gespielt. Jetzt soll ein Wechsel in die Premier League auf dem Programm stehen, Arsenal zeigt großes Interesse.