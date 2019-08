Jung-Veilchen weiter ohne Punkt – Gogo siegt 4:3

Wie der große Bruder Austria Wien sind auch die Young Violets in einer handfesten Krise. Die Jung-Veilchen kassierten die vierte Pleite im vierten Spiel der 2. Liga und sind der einzige Klub ohne einen einzigen Punkt. Der neue Tabellenführer heißt Austria Klagenfurt.

In Linz wurde es ein 4:3-Shootout mit dem besseren Ende für die Kicker von Ex-Rapid-Trainer Gogo Djuricin. Die Tore von Manprit Sarkaria (12., 54.) und Stefan Feiertag (78.) waren zu wenig für die Veilchen. Denn Blau-Weiß schlug mit Fabian Schubert (19.), Stefano Surdanovic (56.), Thomas Fröschl (69.) und Martin Kreuzriegler (79.) zurück.Eine Austria jubelte dennoch: Die Klagenfurter besiegten Kapfenberg auswärts mit 2:1 und sind damit neuer Tabellenführer. Die andere Austria - nämlich die aus Lustenau - kann am Sonntag wieder zurückschlagen.Auch Ried und Innsbruck klettern in der Tabelle nach oben.Wacker Innsbruck - OÖ Juniors 2:1Kapfenberg - Austria Klagenfurt 1:2BW Linz - Young Yiolets 4:3Amstetten - Dornbirn 0:2Liefering - Horn 3:2Lafnitz - Ried 0:1Steyr - FAC 1:0(PiP)