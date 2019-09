Justiz: Metzelder unter Kinderporno-Verdacht

Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigt, dass gegen den ehemaligen deutschen Teamkicker Christoph Metzelder ermittelt wird.

Es sind schlimme Vorwürfe gegen den einstigen Fußball-Star Christoph Metzelder. Der ehemalige deutsche Nationalteamspieler steht unter dem Verdacht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben.



Mit dieser Meldung schockte am Dienstagabend die "Bild-Zeitung" und zeigte Fotos, auf denen Metzelder von Beamten abgeführt wird. Am Mittwoch bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg den Bericht gegenüber des "SID" (Sport-Informations-Dienst, deutsche Nachrichten-Agentur).



Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, wird zitiert: "Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus." Sie bestätigte, dass gegen Metzelder ermittelt werde.



Der entscheidende Hinweis sei von einer Frau gekommen. Ihr habe Metzelder vertraut und in WhatsApp-Nachrichten kinderpornografische Inhalte geschickt, die sie der Polizei vorgelegt habe. Das berichtete die "Bild".



Anschließend kam es zu einer Hausdurchsuchung. Dabei wurde das, von Oechtering angesprochene Beweismaterial in Form von Datenträgern und Festplatten sichergestellt.



Der 38-Jährige ist auf freiem Fuß. Eine offizielle Stellungnahme der Behörde wird noch im Laufe des Tages erwartet. Für Metzelder gilt die Unschuldsvermutung.



In seiner Zeit als aktiver Fußballer war der großgewachsene Innenverteidiger bei Borussia Dortmund, Real und später Schalke tätig. 47 Mal lief er im Dress der DFB-Auswahl auf. Seit 2013 arbeitet er als Jugendtrainer bei TuS Haltern in der U19. (SeK)