Juve-Kicker fordern eine Ronaldo-Entschuldigung

Cristiano Ronaldo sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Diesmal aber nicht auf dem Fußballplatz, sondern mit der Stadion-Flucht nach seiner vorzeitigen Auswechslung.

Doch was war passiert? Am Sonntag war der 34-jährge Portugiese bei Juves 1:0-Erfolg gegen den AC Milan in der 55. Minute ausgetauscht worden – das neunte Mal in den letzten zehn Jahren!Ronaldo reagierte erbost, beleidigte während des Sprints zur Seitenlinie fluchend seinen Trainer Maurizio Sarri und dessen Mutter, verschwand schnurstracks in der Kabine und verließ drei Minuten vor dem Schlusspfiff das Stadion.Dieses Verhalten des fünfmaligen Weltfußballers des Jahres kam bei seinen Teamkollegen alles andere als gut an, berichtet die. Demnach verlangen die Kicker der "Alten Dame" eine Entschuldigung vom Superstar, sobald dieser von der portugiesischen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Auch Juve-Vize Pavel Nedved soll bereits Ronaldo-Manager Jorge Mendes kontaktiert haben."Es ist wahr, dass er das Stadion vor dem Schlusspfiff verlassen hat. Das muss er mit seinen Teamkollegen lösen", erklärte Sarri zum Vorfall. Der italienische Serienmeister wird seinem Star keine Strafe aufbrummen.Dafür hatte Ronaldo offenbar Glück, nicht eine zweijährige Strafe ausgefasst zu haben, wie Ex-Profi Antonio Cassano berichtete. "Hat er das Stadion vor dem Ende des Spiels verlassen?", fragte Cassano in einer italienischen TV-Sendung. "Das kannst du nicht machen. Es gibt ja eine Anti-Doping-Kontrolle. Ich musste einmal ins Stadion zurückkommen, um einer Sperre für zwei Jahre zu entgehen", berichtete der 37-jährige Ex-Profi weiter. Offenbar war der Portugiese nicht ausgelost worden.